Carburanti | oggi stop rialzi su prezzi benzina

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Si fermanosuideie della, mentre le quotazioni petrolifere scivolano. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,837 euro/litro (invariato, compagnie 1,842, pompe bianche 1,826), diesel a 1,675 euro/litro (invariato, compagnie 1,682, pompe bianche 1,661).servito a 1,973 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,015, pompe bianche 1,888), diesel a 1,814 euro/litro (invariato, compagnie 1,859, pompe bianche 1,725). Gpl servito a 0,731 euro/litro (-1, compagnie ...

Quotidiano Energia - Scendono le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, mentre sul fronte rete carburanti italiana il quadro appare per ora poco mosso.