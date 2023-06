Ed ecco servito ai cittadini l'ennesimo, con montagne di sacchetti intorno ai soliti secchioni stracolmi su marciapiedi lerci. Ci risiamo. Ama è in difficoltà con la raccolta e ad ...'Chiedo scusa ai romani' : con queste parole il sindaco di Roma Gualtieri ammette ile le criticità nella raccolta che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei romani. Un allarme che sta coinvolgendo diverse zone della Capitale. Proprio giovedì scorso Leggo aveva ...Sulla questione'comincerò a sentirmi tranquillo solo quando avremo raggiunto il nostro obiettivo, ma siamo sulla strada giusta'. Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione '...

Caos rifiuti, più della metà dei mezzi è bloccato ilGiornale.it

Duro scontro tra sindacati, Ama e il sindaco Gualtieri. La Capitale è sommersa dai rifiuti e metà dei mezzi per la raccolta sono fuori uso ...Ancora cattive notizie di mercato per il Milan, starebbe per arrivare un nuovo rifiuto, anche lui va altrove. Momento di caos in casa Milan. Continuano ad arrivare tanti ‘No’ sul fronte mercato e anch ...