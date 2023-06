Caos Bordeaux-Rodez | ricorso del retrocesso Annecy | “Buades ha simulato”

(Di martedì 13 giugno 2023) La Commissione disciplinare della Lega Professionistica Francese ha deciso da alcuni giorni di assegnare lo 0-3 a tavolino in Bordauex-in favore degli ospiti, a causa dell’aggressione subita dada parte di un tifoso di casa. L’incontro era stato interrotto e mai ripreso e si trattava di una partita delicatissima, perché i Girondini si giocavano la promozione, gli avversari la salvezza. Quest’ultima è così arrivata e ne ha fatto le spese l’, che non ci sta e dopo la retrocessione dovuta allo 0-3 dela tavolino, presentaaccusando il giocatore aggredito di aver: “Come accettare la retrocessione di un club dallo status di professionista a dilettante dopo una partita interrotta al 23? che non lo riguardava e nella quale, alla luce delle immagini, ...

...a ipotizzare che siano gruppi mandati ad arte a creare disordini e innescare una strategia del, Milano e New York. La diaspora in Italia In Italia la comunità senegalese conta oggi più ...Commenta per primo Dopo ilavvenuto il Ligue 2 , con tanto di tifoso sceso in campo aper colpire un calciatore della squadra ospite, anche il massimo campionato francese ha 'regalato' uno spiacevole episodio nell'...Ilrischia invece di veder sfumare il sogno della promozione in Ligue 1: i Girondini infatti avevano bisogno di un risultato migliore del Metz, che però ha vinto 3 - 2 con il Bastia. Al ...

Caos Ligue 2, anche l'Annecy fa ricorso su Bordeaux-Rodez 0-3 a tavolino: "Buades simula" TUTTO mercato WEB

Oltre alla triste conta di morti e feriti, vanno inserite nel computo di questi giorni di caos, le continue devastazioni di luoghi ... gli attacchi alle sue missioni diplomatiche a Parigi, Bordeaux, ...La magistratura del Senegal ha condannato a due anni Ousmane Sonko, politico di riferimento dei più giovani. Che sono scesi in piazza per protestare.