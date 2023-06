Canottaggio | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Varese

(Di martedì 13 giugno 2023) Una nuova tappa del percorso verso le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia delsi prepara per il secondo appuntamento stagionale didel. Il campo di regata di Schiranna () sarà teatro del round del massimo circuito internazionale da venerdì 16 a domenica 18 giugno. La selezione del Bel Paese è reduce dall’avventura negli Europei di Bled (Slovenia) dove i riscontri sono stati all’insegna della positività, tenuto conto delle assenze e di equipaggi formatisi nell’immediatezza della rassegna continentale. Si è dovuto anche un po’ sperimentare, considerando che il tutto dovrà funzionare nei Mondiali di Belgrado (Serbia), previsti dal 3 al 10 settembre, dove saranno assegnate le carte olimpiche per i Giochi francesi. Pertanto, per questa tappa varesina didel ...

