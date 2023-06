(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutideldi Avellino, Gianluca Festa per quanto concerne l’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezionine sul territorio comunale. A tutti i proprietari e/o conduttori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico: a) che idevono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri; b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dai propri animali; c) di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da ...

Come spiega la fondatrice 'io uscivo spesso sola, perchè ho un cane e dovevo comunque portarlo a, ma mi è capitato di rischiare di essere aggredita daliberi, e comunque, anche quando ...Come sappiamo tutti, isono le anime più fedeli al mondo. Vivono per la loro famiglia, rimanendogli vicino in ogni ... o se ci fosse spazio per portare aBruce. La sua assenza è stata di ...Mucche all'attacco, cosa è successo Il 5 giugno 2021 tre dogsitter stavano portando aquando una mandria di 17 bovini e 18 vitelli ha iniziato a dare loro la caccia, inseguendoli. ...

Cani da passeggio, pugno duro del sindaco: sanzioni ai trasgressori anteprima24.it

Ancora un'aggressione a Vasto di quello che tutti definiscono «un lupo». Un fatto anomalo, avvenuto di sera lungo una spiaggia, la zona della Bagnante, da sempre meta di turisti.Un contadino ha dovuto pagare oltre 17mila euro di multa perché le sue mucche hanno attaccato i passanti, prendendo di mira un gruppo di 3 dogsitter. Gi attacchi ...