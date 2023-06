CANALE 5 TUTTA DEDICATA A SILVIO BERLUSCONI | IL PALINSESTO DI MARTEDÌ 13 GIUGNO

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 13 giugno 2023) Oggi,13, Mediaset continua a ricordarecon la seguente programmazione. Su5, dalle ore 8.40, è in onda “Mattino Cinque News – Speciale” che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00. A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 che si allunga con uno speciale in onda fino alle ore 18.20 (i programmi sono inoltre in simulcast su Retequattro e TgCom24 e senza interruzioni pubblicitarie). In prima serata, dalle ore 20.30, la linea torna al Tg5 con un nuovo speciale condotto da Cesara Buonamici. Su Retequattro, Tg4 è in onda con un’edizione speciale dalle ore 18.20 alle ore 20.00. Previste le altre normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.