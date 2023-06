Campania Teatro Festival | il grande cinema arriva a villa Floridiana

Leggi su 2anews

(Di martedì 13 giugno 2023) Da E.T. a Ritorno al futuro, ilporta l’evento ‘Ilgiovane’ a. Una serata da trascorrere rivivendo il. Da E.T. a Ritorno al futuro, ilporta l’evento ‘Ilgiovane’ a. A partire dal 15 giugno, come riportato sul sito ufficiale, un