Calma con gli applausi Inter | la scomoda verità | ciò che nessuno dice

(Di martedì 13 giugno 2023) Elogiare la stagione dell', terminata con l'onorevole sconfitta di sabato sera in finale di Champions League contro il Manchester City, va bene, ma attenzione a non esagerare. Dopotutto raggiungere l'ultimo atto della massima competizione europea per club sarà anche un risultato sopra le aspettative, ma la sensazione è che nella notte di Istanbul la formazione di Simone Inzaghi abbia sprecato un'occasione ghiottissima, forse irripetibile. D'altronde i tempi in cui le squadre italiane dominavano il mondo appartengono al passato e non è affatto scontato che all'capiti nuovamente un'opportunità del genere. Perché in questa Champions i nerazzurri hanno potuto sfruttare un tabellone favorevole, con Porto agli ottavi di finale, Benfica ai quarti e un Milan non certo irresistibile in semifinale, per giunta con gli infortuni di Ismael Bennacer e ...