Calendario Coppa del Mondo canottaggio Varese 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) La seconda tappa delladeldie parasi terrà a, in Italia, e sarà prevista da venerdì 16 a domenica 18 giugno: si partirà venerdì 16 con le batterie nella sessione mattutina, e con batterie, ripescaggi e quarti di finale in quella pomeridiana. Sabato 17 si disputeranno Finali G, F, E, D e C, semifinali e ripescaggi nella sessione mattutina e Finali B ed A non olimpiche e non paralimpiche in quella pomeridiana, infine domenica 18 si disputeranno Finali B ed A olimpiche e paralimpiche in sessione unica., Campionati Italiani Assoluti: assegnati tutti i titoli delle categorie senior e pesi leggeri Diretta tv della manifestazione non prevista, direttadelle finali A ...