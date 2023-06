Calciomercato | Sarri chiama Milik | la Roma chiude il secondo colpo

(Di martedì 13 giugno 2023) Nonostante ildella Serie A inizi ufficialmente il 1 luglio, nella Capitale i primi acquisti non si sono fatti attendere. Infatti i giallorossi stanno vivendo una settimana abbastanza movimentata, domenica l’arrivo di Aouar ed ora si attende nelle prossime ore l’atterraggio delall’aeroporto di Fiumicino.aspetta fiducioso la fumata bianca dimentre Milinkovic-Savic appare sempre più lontano da, contattato oggi dall’Inter di Inzaghi. Lazio, il punto sulle trattative In sponda biancoceleste, il principale protagonista di questa sessione estiva di mercato è sicuramente Milinkovic-Savic, contratto in scadenza nel giugno 2024. Le probabilità che il serbo rimanga alla Lazio diminuiscono, intanto il patron Lotito sarebbe pronto a trattare per ...

Commenta per primo La Juventus si sta defilando per Arek Milik , e la Lazio si inserisce. Secondo il Corriere dello Sport Mauriziolo avrebbe già chiamato ricevendo il gradimento da parte del giocatore, ora bisogna trattare con il Marsiglia per trovare un accordo.Commenta per primo La Lazio ha già scelto su chi puntare in caso di addio di Luis Alberto . Si tratta di Piotr Zielinski , pupillo die già indicato dall'anno scorso come obiettivo ideale da inserire nel suo sistema di gioco. Il centrocampista del Napoli , in scdenza con gli azzurri nel 2024, fino all'estate scorsa aveva dei ...Davide Frattesi (LaPresse) -.itIl classe '99 si è espresso in maniera chiara sul ... Sul neroverde, in verità, c'è pure la Lazio di

Calciomercato Lazio | Sarri e il Made in Serie A: la strategia del tecnico La Lazio Siamo Noi

Stando alle ultime notizie, infatti, in questo calciomercato ci potrebbe essere un importante ... il profilo di Roberto Pereyra per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri, visto che il giocatore ...Calciomercato Juventus, richiude velocemente le valigie per tornare in Premier League. Ecco quello che potrebbe succedere. I bianconeri ci sperano ...