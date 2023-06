Calciomercato | Roma Fatta per N' Dicka | atteso oggi nella capitale

Il difensore francese arriva a parametro zero dall'Eintracht Francoforte.- Dopo Houssem Aouar, lasi appresta ad accogliere un altro nuovo giocatore. E' atteso oggi nella capitale Evan N'Dicka, 23enne, francese di origini camerunesi. Si tratta di un difensore, mancino, proveniente dall'...L'Europa League e Osimhen Lì la sua prima grande gioia: mentre latrionfava in Conference League, lui si godeva il trionfo in Europa League della settimana prima , quando con l'Eintracht (...scatenata in quest'avvio di mercato. Dopo Houssem Aouar , arriva un altro colpo a parametro zero: si tratta di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte atteso oggi in città per le ...

Ciro Immobile si racconta in azzurro. Intervenuto, in compagnia di Lorenzo Pellegrini, ai canali ufficiali della Nazionale, il capitano della Lazio ha svelato alcuni suoi aneddoti ...I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Atleta della settimana (uomo): Francesco Bagnaia (MotoGP) Atleta della settimana (donna): Daisy Osakue (atletica) Questa settimana la ...