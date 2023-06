Calciomercato Napoli | si pensa alla doppia operazione | c’entrano Simeone e Petagna

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 13 giugno 2023) Raggiunto da poco l’obiettivo terzo scudetto fortemente voluto dsocietà e dpiazza azzurra, ilnon ha intenzione di fermarsi: la finestra diestivo è ormai alle porte e c’è bisogno di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Aurelio De Laurentiis certamente punta a costruire una squadra in grado di competere in Italia ed in Europa a livelli ugualmente o maggiormente alti rispetto a quelli dell’incredibile campionato appena concluso. È ormai noto il destino di alcuni dei nomi che hanno contribuito a rendere grande la stagione azzurra: Luciano Spalletti, che ha guidato i partenopeivittoria, è pronto a salutare la città campana, così come il difensore sud-coreano Kim Min-Jae. Dunque, ila nuove ...