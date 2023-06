Calciomercato Napoli | Montefusco su allenatore e DS

(Di martedì 13 giugno 2023)si devono sciogliere due nodi per entrare nel vivo Ai microfoni di Kiss Kiss, Vincenzo, dice la sua su cosa accade, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Commenta per primo L'esperienza di Diego Demme alha avuto una parabola discendente. Gli infortuni e il rendimento pazzesco di Lobotka lo hanno tenuto fuori dai giochi ed è riuscito a collezionare appena 7 presenze (di cui 2 dal primo minuto e ...... mentre in queste settimane, secondo quanto raccolto da.it, tra i club che si sono interessati alla sua situazione ci sono Barcellona, Milan e, tutte alla ricerca di rinforzi a ...A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex compagno di squadra di Galtier al Monza , Fabio Moro , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sule sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Venerato: 'Il Napoli ha il sì di Hancko. Sousa, Garcia, Fonseca o Galtier: De Laurentiis sceglierà questa s... AreaNapoli.it

Siparietto social con protagonisti Luciano Spalletti, ormai presto ex tecnico del Napoli, e lo Scafati Basket, squadra del paese in provincia di Salerno ...La cerimonia, officiata dall'arcivescovo di Milano Delpini, vedrà la presenza dei massimi dirigenti italiani e non solo ...