Calciomercato Napoli | De Laurentiis sul nuovo allenatore | “Il club è in buone mani”

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo la tragica notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, anche il mondo del calcio si è raccolto per commerare le sue gesta. Nel corso dello speciale dedicato all’ex presidente del Milan, mandato in onda dal Tg2, così Aurelio Deha parlato riguardo il futurodel: “Ilè in, bisogna stare sereni e tranquilli. Sono sicuro che faremo un bel campionato”. Aurelio De, presidente del, De: “Berlusconi è stato un grande imprenditore” Dopo aver risposto sul futurodel, rassicurando tutti che ilripeterà un ottimo campionato, De ...

... 70, 100 milioni È una valutazione corretta Chiedetelo al procuratore federale Chiné, che ancora non si è espresso - dopo mesi d'indagine - sulle modalità d'acquisto di Osimhen da parte del:...Per il giramondo Paulo Sousa non sarebbe certo un problema percorrere gli 80 chilometri che separano Salerno da, ma la clausola rescissoria presente nel suo contratto può rappresentare un ...- Fra i nuovi arrivi il più presente è MinJae Kim, che mette insieme 35 presenze in campionato (3.054 minuti e 2 gol) cui aggiunge 9 presenze e 186 minuti in Champions League e 1 presenza da ...

Calciomercato Napoli, trovato il sostituto di Kim: trattativa in corso per chiudere a 18 milioni CalcioNapoli24

Spalletti ha fatto qualcosa di importante e la società ha preso giocatori adatti e ha gestito l'ambiente. Il Napoli ha fatto un bel calcio, sono stati bravi: nonostante un calcio molto propositivo ...Intervenuto al Timone d'Oro ad Arezzo, dove è stato anche premiato, Antonio Conte ha parlato di diversi argomenti tra cui un ricordo di Berlusconi ma anche l'Inter: Vorrebbe tornare ad allenare in Ita ...