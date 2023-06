Calciomercato Napoli | casting allenatore | gli azzurri ci provano per Rudi Garcia

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 13 giugno 2023) In seguito allo spareggio per la permanenza in Serie A, che ha visto fronteggiarsi le formazioni di Spezia ed Hellas Verona, nella splendida e meravigliosa cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia e conclusosi sul 3-1 finale per i gialloblù, si è definitivamente concluso il campionato di Serie A. Quella da poco conclusasi, è stata senza alcuna ombra di dubbio una stagione emozionante, e allo stesso tempo ricca di colpi di scena, culminata con la conquista dello scudetto da parte deldi Luciano Spalletti. Una gioia davvero immensa quella che il tecnico di Certaldo ed i suoi ragazzi, hanno regalato all’intero popolo partenopeo, che non viveva delle emozioni così forti da ben 33 anni, ed esattamente dal lontano 29 aprile 1990. Vale a dire, a quando tra le fila azzurre militavano calciatori del calibro di Diego Armando Maradona, Antonio Careca e Gianfranco ...