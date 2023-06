Calciomercato Milan – De Ketelaere ancora in rossonero?

Berlusconi, svelato chi era il suo giocatore delpreferito. E quel retroscena sul Genio Savicevic... Iscriviti alla newsletter - -Lo seguivano proprio i giallorossi e il, ma Tielemans va all'Aston Villa. Kokcu è un nuovo giocatore del Benfica: 25 milioni al Feyenoord. Tra nuovi colpi e riscatti, è già: tutti ...... mentre in queste settimane, secondo quanto raccolto da.it, tra i club che si sono interessati alla sua situazione ci sono Barcellona,e Napoli, tutte alla ricerca di rinforzi a ...

Mercato Milan Femminile: dall'Inghilterra la sostituta di Nouwen Milan News 24

Terminato il campionato, entra subito nel vivo il calciomercato. Tra i club italiani più attivi in queste ore c’è la Juventus, che deve decidere cosa fare sul reparto d’attacco. Arek Milik non è stato ...Vincenzo Montella lascia l'Adana Demirspor. Il club turco in una nota pubblicata sui propri profili social ha annunciato la separazione con il tecnico italiano. (ANSA) ...