Calciomercato Milan – Dalla Francia | “Maignan rifiuta l’ipotesi Chelsea”

Quanto al, di equivoci ce ne sono un bel po'. La nuova dirigenza ha incassato il suo primo bel no . La faccia ce l'ha messa Pioli , che nel nuovo assetto dell'area tecnica svolge quella ...Inter, cosa dicono le quote Certo, ci sono delle perplessità soprattutto per quanto ...essere in uscita e allora un sostituto i nerazzurri lo dovrebbero trovare per forza e l'exè ...7 La Roma sorpassa di nuovo il. Prima per N'Dicka (sul quale i rossoneri si sono mossi in ritardo) e ora anche per Gianluca Scamacca . Entro il week - end, infatti, Tiago Pinto conta di chiudere a Londra pure per l'attaccante ...

La società del Gruppo 24 Ore si occupa da giugno di advertising e branded dcontent per i due popolari siti di informazione sportiva ...Dopo al dipartita di Silvio Berlusconi, arriva l'ultimo saluto da parte di Fabio Capello, con annessa richiesta: "Intitolategli lo stadio" ...