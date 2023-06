Calciomercato Juventus | decisione presa su Vlahovic | ' È da sacrificare'

(Di martedì 13 giugno 2023) Carlo Laudisa , giornalista della Gazzetta dello Sport , è intervenuto ai microfoni di.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare per del possibile passaggio dial ...

Lasembra aver deciso di voler sacrificare Dusan Vlahovic. In base all'uscita dell'attaccante ... giornalista della Gazzetta dello Sport , è intervenuto ai microfoni di.it , in ...... oggi summit coi bianconeri, tutti i temi sul tavolo Juve, Manna in missione a Londra: da Kulusevski a Vlahovic, tutti gli affari inglesi Leggi i commenti: tutte le notizie 13 ...Samuel Iling Jr (LaPresse) -.itIl terzino, essendosi messo in mostra su entrambe le ... su tutti Iling Jr e Miretti, stabilmente nella rosa delladi Allegri, così come Soulè. ...

Calciomercato Juve, l'agente conferma: «L'obiettivo va via a breve» Juventus News 24

Il calciomercato non si ferma e se gli occhi del mondo sono sugli sviluppi della situazione Mbappé-PSG, non c’è da dimenticare l’Italia e i suoi top club. Imminente ormai l’ufficializzazione di N’Dick ...La Juventus continua nel suo percorso di ringiovanimento della rosa andando alla ricerca di giovani talenti in giro per l'Italia. Stavolta, nel mirino dei bianconeri c'è finito un campione del mondo U ...