Calciomercato Inter | piace Koulibaly | presto vertice col Chelsea

Leggi su 11contro11

(Di martedì 13 giugno 2023) L’vuole Kalidou. Dopo la delusione della sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City (1-0) la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per rafforzare la rosa, con l’obiettivo di riportare lo Scudetto a Milano e tentare nuovamente l’assalto alla Coppa dalla Grandi Orecchie. Il ds Piero Ausilio voleràa Londra per un summit di mercato con il: ecco tutti i dettagli., incontro con il: non soloin ballo Come riportato da Sky Sport,si incontreranno nei prossimi giorni – tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima – per discutere di alcuni scenari di mercato. Oltre al nome già annunciato di Romelu Lukaku, con ...