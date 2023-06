(Di martedì 13 giugno 2023) Vincenzol'. Il club turco in una nota pubblicata sui propri profili social ha annunciato la separazione con il tecnico italiano. L'ex allenatore di Fiorentina e Milan ...

L'ex allenatore di Fiorentina e Milan era arrivato innel 2021 e questa stagione ha chiuso al quarto posto la Super Lig, centrando la qualificazione alla prossima edizione della Conference. "...Dominicana " Italia ore 14:30 16 giugno:" Canada ore 7:30 16 giugno: Polonia " Olanda ore 11:00 16 giugno: Bulgaria " Cina ore 14:30 17 giugno: Rep. Dominicana " Canada ore 7:30 17 giugno: ......Trabzonspor in. Hamsik ha rappresentato il Napoli per molti anni, guadagnandosi un posto nel cuore dei tifosi grazie alle sue prestazioni di alto livello. La decisione di lasciare il...

Calcio: Turchia, Montella lascia l'Adana Demirspor - Calcio Agenzia ANSA

Vincenzo Montella lascia l'Adana Demirspor. Il club turco in una nota pubblicata sui propri profili social ha annunciato la separazione con il tecnico italiano. (ANSA) ...Blog Calciomercato.com: Il calcio è un mondo in cui i giocatori raggiungono la fama, la gloria e l'adorazione dei tifosi. Tuttavia, arriva sempre il momento in cui anche i ...