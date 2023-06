Calcio | grazie a StarCasinò i sogni diventano realtà | Alessandro e la mamma all’Olimpico

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 giugno 2023) L’amore per una squadra, nella maggior parte dei casi, è un sentimento che viene tramandato di generazione in generazione da padre, o madre, in figlio. Spesso intere famiglie sono fedeli ad uno stemma e con orgoglio portano nel cuore un determinato mix di colori. Questo è il contesto in cui è cresciutoSipone, romanista dalla nascita e da sempre amante della Squadra giallorossa come insegnatogli da sua madre. Quindi, per rendere il giusto omaggio alla donna che gli ha indicato la strada verso l’amore eterno,ha contattatoSport per regalare a sua, malata oncologica, il sogno di tutta una vita: assistere a una partitadalla tribuna d’onore. E così è stato. Il brand, Premium Partner dell’AS Roma, ha offerto ade sua madre ...