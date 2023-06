Calcio femminile | rivelazione shock di Nilla Fischer | «Ci hanno chiesto di mostrare i genitali»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) La denuncia di, calciatrice svedese, in seguito a quando nel mondiale del 2011 alle giocatrici venne ordinato diRivelazionidi, calciatrice svedese, che racconta nella sua autobiografia ‘I Didn’t Even Say Half of It‘ ha denunciato un episodio risalente al mondiale del 2011, quando a lei e alle sue compagne di squadra vennedi. Il tutto era nato dalle proteste di Nigeria, Sudafrica e Ghana contro la Fifa nei confronti della Guinea Equatoriale, accusata di avere alcuni uomini in squadra. Il controllo venne eseguito da un fisioterapista donna per conto dei medici. Di seguito le sue parole. «Ci era stato detto di non depilarci nei ...