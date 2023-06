(Di martedì 13 giugno 2023) Nilla Fischer, difensore svedese, ha rivelato in un libro che lei e le altre giocatrici sono statele loro parti intime per didi essere davvero donne. È accaduto in ...

È accaduto in occasione dei Mondiali diche si sono tenuti nel 2011 in Germania. La calciatrice ha spiegato che i test di genere sono stati effettuati dopo le proteste di Nigeria, ...E' lo stesso Donadio ad annunciarlo: "Aurora Seranaj si unirà a noi per implementare ancor di più la presenza delnel progetto Tif". Lo scorso anno il campus dedicato ale al ...... dicevamo che sarebbe stata una follia acquistare una squadra diperché, dopo le prime ... Tanto che Berlusconi non perdeva occasione per elogiare la Guardia Amazzone tutta alche il ...

Calcio femminile: "Ai Mondiali costrette a mostrare i genitali" Corriere dello Sport

CARONNO PERTUSELLA – U&T for sport srl ha siglato un accordo per l’acquisto della maggioranza della Sc Caronnese società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, da Costanza ...La denuncia di Nilla Fischer, difensore del Linköping e della nazionale svedese, sta facendo il giro del mondo ...