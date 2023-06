Calcio Eccellenza | la Caronnese cambia proprietà Oggi l’annuncio

(Di martedì 13 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La. Finisce ufficialmente l’era Reina con la maggioranza del club che passa nelle mani a U&T FOR SPORT S.r.l. guidata dall’imprenditore Egidio Maria Terenziani.è stato fatto nella mattinata di martedì 13 Giugno. Ad ora Terenziani acquista una quota di maggioranza per poi valutare in un secondo momento l’eventuale acquisizione di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... con attenzione verso atleti paralimpici che fanno del movimento sportivo italiano unaed un esempio di tenacia, non solo nello sport ma anche nella vita". Per la F. I. S. P. I. C....Ufficialmente è il suo erede, ma Paolo Scaroni neanche osa paragonarsi a Berlusconi . Il presidente del Milan perresta il Cavaliere anche per le differenze di ruolo, visto che Scaroni non è il proprietario. Alla Gazzetta l'uomo confermato anche da Redbird come presidente rossonero ricorda...seguito alle dichiarazioni del proprietario della Società Mario Castorina " il titolo di...l'appoggio del gruppo che fa capo a Maurizio Lo Re che negli ultime tre stagioni a retto il...

La Caronnese cambia proprietà. Finisce ufficialmente l'era Reina con la maggioranza del club che passa nelle mani a U&T FOR SPORT S.r.l. guidata ...CARONNO PERTUSELLA – U&T for sport srl ha siglato un accordo per l’acquisto della maggioranza della Sc Caronnese società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, da Costanza ...