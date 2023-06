"In Italia ci sono molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori" prosegue. Il portiere, Sebastiano Desplanches, sottolinea che la sua nazionale ...Dopo un discreto inizio, Pafundi esi eclissano e non riescono ad incidere con la loro ... la formazione sudamericana passa in vantaggio al 41 su sviluppo did'angolo. Luciano Rodriguez ...La Roma è tornata ad essere una realtà deleuropeo. E poi signori, l'entusiasmo che ha ... Ma che bello vedere giocare. Finalmente torniamo ad avere un numero 10. È un ruolo che va ...

Calcio: Baldanzi 'in Italia ci sono molti giovani forti' Agenzia ANSA

"È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto bello e forte. Abbiamo fatto la storia, siamo orgogliosi, anche se avremmo voluto una ..."È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto bello e forte. Abbiamo fatto la storia, siamo orgogliosi, anche se avremmo voluto una medaglia diversa ma siamo contenti per il percorso fatto".