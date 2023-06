Calcio | Argentina Messi In Qatar mio ultimo Mondiale | Guardiola numero 1

(Di martedì 13 giugno 2023) "Vedremo cosa succederà, ma al momento non penso di esserci nel 2026", dice il campione del mondo PECHINO (CINA) - "Non credo che ci saranno altri Mondiali, quello vinto inè stato il miotorneo, poi vedremo come andranno le cose in futuro, ma al momento la situazione è questa". Lionel

Quello in Qatar , finito in gloria, con ogni probabilità è stato l'ultimo mondiale giocato da Lionel Messi . Lo ha dichiarato lo stesso capitano dell'Argentina e campione del mondo durante un'intervista concessa al media cinese Titan Sports .

Il capitano dell'Albiceleste, campione del mondo in Qatar, ha espresso il suo pensiero sull'eventuale partecipazione alla prossima Coppa del Mondo ...Il capitano dell'Argentina, Lionel Messi, ha dichiarato che non e' nei suoi piani partecipare alla prossima edizione dei Mondiali , che si terranno ...