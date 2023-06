Cagliari in Serie A | le prime mosse sul mercato

Quindi, un anno fa, Pavoletti e ilretrocedevano inB: 'Ma io resto qui, voglio cancellare questa macchia' , diceva. Detto, fatto. A gennaio il Bari cercò Pavoletti. Domenica scorsa, ...Il Memorial è curato da Aics e Ussi, patrocinato da Regione Sardegna, Odg, Fnsi, Ussi, Aics, Università di, FederCusi, Sport e salute, LegaB, Figc - Lnd Sardegna, comuni di Arzachena,......AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 La festa delsegnata da un episodio che ha dell'incredibile. All'Unipol Domus si è svolta la consegna della coppa per la vittoria nei playoff di...

Cagliari, rubano la coppa dopo la premiazione per la promozione in Serie A Corriere dello Sport

Le parole dell'ex attaccante di Cagliari, Cosenza e Sudtirol, ora in forza al Club Deportivo Magallanes, Joaquin Larrivey.Il Cagliari ha riscattato Di Pardo riscattato dalla Juventus. Ecco la cifra incassata dai bianconeri nell’operazione. La promozione in Serie A del Cagliari ha fatto scattare l’obbligo di riscatto per ...