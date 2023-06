Caduto dal capannone | operaio muore dopo 4 giorni in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto il lavoratore di 43 anni, Pasquale Cosenza, che il 9 giugno è precipitato da undi un’azienda, dall’altezza di nove metri circa, nella zona industriale di Pastorano, a Caserta, mentre stava montando dei pannelli solari; il 43enne, sposato con un figlio, è morto per le ferite riportate nella caduta all’di Caserta, dove era ricoverato in condizioni gravissime dal giorno dell’infortunio. Con Cosenza eraanche un altrodi 43 anni, attualmente ricoverato incon diverse fratture. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri di Capua e dall’Asl di Caserta, sembra che uno dei due lavoratori sia scivolato per primo, e l’altro abbia provato a trattenerlo cadendo a sua volta; entrambi pare non avessero l’imbragatura. La ...