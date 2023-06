(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Incidente del lavoro in una cantina di Gioia del Colle, nel Barese, dove ieri sera sono mortiune suo. Il 47enne Filippo Colapinto sarebbe caduto dentro unache stava pulendo e il, nel tentativo di salvarlo, sarebbe caduto a sua volta. Le esalazioni delsono state fatali a entrambi e i soccorsi sono stati vani. L'incidente è avvenuto nella Cantina storica del cardinale, alla periferia di Gioia del Colle. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno subito avviato gli accertamenti.

Cadono in una cisterna di vino, padre e figlio muoiono asfissiati AGI - Agenzia Italia

