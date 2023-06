Cade in una cisterna per il vino mentre è intento a pulirla | il padre 81enne cerca di salvarlo ma muoiono entrambi per le esalazioni

(Di martedì 13 giugno 2023) Quando ha visto che il figlio era scivolato all’interno delladelche eraa pulire, lui non ci ha pensato un attimo e si è subito prodigato per tentare di soccorrerlo ma è scivolato dentro anche lui. Così sono morti nella serata di lunedì 12 giugno Giovanni e Filippo Colapinto,e figlio di 81 e 47 anni, in una cantina di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni,sono deceduti per le: nella, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, era presente circa un litro di. L’incidente è avvenuto nella ‘Cantina storica del cardinale’ in via De Nicola, poco fuori dal centro città: vani i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, oltre al pm ...

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio stava pulendo la cisterna contenente vino e sarebbe caduto all'interno, forse perché già stordito dalle esalazioni. Il padre, nel tentativo di salvarlo, è

Tragico incidente in una cantina di Gioia del Colle, nel Barese, dove sono morti asfissiati un padre e suo figlio