Buon compleanno a… Marcos Antonio

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Oggicompie 23 anni. Poco più di una settimana fa, ha chiuso il campionato a Empoli osservando i suoi compagni vincere 2-0. La sua storia in biancoceleste Oggicompie 23 anni. Poco più di una settimana fa, ha chiuso il campionato a Empoli osservando i suoi compagni vincere 2-0. E poiché la squadra ha chiuso con un ottimo secondo posto, avendo trascorso lui la maggior parte del tempo in panchina, viene da pensare che non sia propriamente un giocatore sul quale Maurizio Sarri punti. Quando gli è stato richiesto del perché non gli concesso grande spazio, il tecnico ne ha fatto una questione di combinazioni tra uomini e non di scarso valore del singolo in questione: «Non dipende da lui, dipende dalle caratteristiche dei nostri centrocampisti, che in questo momento non reggono le ...