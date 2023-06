Brunella | sì all’accordo di sviluppo | a Nocera Inferiore nuovo stabilimento per la lavorazione del pomodoro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 giugno 2023) Autorizzato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso un accordo di programma per la realizzazione entro il 2026 di undi, azienda con sede a(Sa), specializzata nelladiper la produzione di conserve. Il progetto prevede la riqualificazione di unodismesso e un piano di ricerca efinalizzato alla messa a punto di nuovi prodotti in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli. A sostegno dell’investimento, che prevede una spesa complessiva pari a 27,1 milioni, sono concesse agevolazioni a carico del Mimit pari a 15,8 milioni, di cui 11 a fondo perduto e 4,8 con finanziamenti agevolati. La Regione Campania partecipa al ...