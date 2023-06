Bruciò vivo il vicino-rivale a Olbia | in aula il video choc

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa brutale e cruenta aggressione avvenuta l’11 maggio del 2022 in via Petta, a, è contenuta inproiettato questa mattina nell’della Corte d’assise di Sassari dove si sta celebrando il processo a Davide Iannelli, il 48enne di origini napoletane accusato di aver bruciatoil suodi casa e, Toni Cozzolino, 49 anni olbiese, morto in ospedale dieci giorni dopo il ricovero a causa delle gravi ustioni subite. A Iannelli, compagno di Rosa Bechere, la donna scomparsa da mesi dae di cui si sospetta una morte violenta, la procura contesta l’omicidio premeditato e aggravato dalla crudeltà. Nel filmato ricavato da una telecamera di sorveglianza di un condominio di via Petta, rivolta verso il punto in cui si ...