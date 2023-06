Brozovic addio | tremano le fondamenta dell' Inter | chi piomba sul campione

(Di martedì 13 giugno 2023) Quella di Istanbul potrebbe essere stata l'ultima sfida in maglia nerazzurra di Marcelo. Già indiziato a partire la scorsa estate, il croato alla fine è rimasto ma è spesso partito dalla panchina, sostituito dalle giocate di un ottimo Henrikh Mkhitaryan. E sul centrocampista, dopo l'esse del Newcastle, si sono inseriti due club arabi. Qualora partisse (solo per una cifra di almeno 25 milioni di euro), i nerazzurri si fionderebbero su Davide Frattesi, profilo italiano e gradito al club, che possiede elementi da poter girare in prestito al Sassuolo, come Fabbian o Mulattieri. Difficile invece, per la Rosea, l'affondo per Milinkovic-Savic, dati i contorni economici di un'operazione assai onerosa. Gli altri nomi per il mercato Secondo il Corriereo Sport, il mercato sarà comunque a costo zero. Con Simone Inzaghi a un ...

Di sicuro, il suoalleggerirebbe non poco il monte ingaggi dell'Inter:è oggi, Lukaku a parte, il calciatore più pagato della rosa. Ma d'altro canto la sua partenza impoverirebbe non ...... il centrocampista croato avrebbe ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter ci sarebbe anche Marcelo, il centrocampista croato avrebbe ricevuto ...Marceloe Simone Inzaghi © LaPresse - Calciomercato.itParliamo di Marcelo, che lo ... Per il sostituto in rosa, in caso dipartirebbe l'assalto convinto a Frattesi o a Milinkovic ...

Inter, "Brozovic addio": tremano le fondamenta, chi piomba sul campione Liberoquotidiano.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...E’ Marcelo Brozovic, secondo La Gazzetta dello Sport, l’indiziato numero uno a partire in estate in casa Inter. Scrive la Rosea: “Perché il croato vada via, in viale della Liberazione deve arrivare un ...