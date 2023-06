(Di martedì 13 giugno 2023) Riccardo(196) è statoal primo turno del challenger di(118.000 euro di montepremi su terra battuta) dal ceco Tomas(110), il quale si è imposto per 46 76 62. L'...

Riccardo(196) è stato eliminato al primo turno del challenger di(118.000 euro di montepremi su terra battuta) dal ceco Tomas Machac (110), il quale si è imposto per 46 76 62. L'azzurro ha ...C'è un solo italiano in gara nel challenger slovacco di(118.000 euro di montepremi su terra battuta). Riccardo(164) è stato sorteggiato al ceco Tomas Machac (127). La testa di serie numero 1 è lo slovacco Alex Molcan. ORDINE DI GIOCO ...Riccardo(196) è stato eliminato al primo turno del challenger di(118.000 euro di montepremi su terra battuta) dal ceco Tomas Machac (110), il quale si è imposto per 46 76 62. L'azzurro ha ...

Bratislava: Bonadio eliminato da Machac Tiscali

Riccardo Bonadio (196) è stato eliminato al primo turno del challenger di Bratislava (118.000 euro di montepremi su terra battuta) dal ceco ...C'è un solo italiano in gara nel challenger slovacco di Bratislava (118.000 euro di montepremi su terra battuta). Riccardo Bonadio (164) è ...