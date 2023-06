Borse caute Inflazione Usa al 4% | è il minimo da due anni A Milano corre ancora Mfe

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Apertura cauta, ma in territorio positivo per leeuropee (Milano intorno a +0,4%) in attesa del dato sull'inflazione Statunitense e, soprattutto, domani, della decisione sui tassi della Fed. Anche oggi a Piazza Affari attenzione ai titoli ...Milano si conferma l'unica Borsa europea in solido rialzo, anche se rallenta leggermente rispetto a inizio giornata. Chiude a +0,81%, dopo essere arrivata a guadagnare oltre un punto percentuale. Più ...

Borse caute, attesa per l'inflazione Usa RaiNews

Anche oggi a Piazza Affari attenzione ai titoli della galassia Fininvest. Le azioni ex Mediaset, che ora si chiamano Media for Europe, dopo la fiammata della vigilia, crescono ma in maniera controllat ...Milano si conferma l'unica Borsa europea in solido rialzo, anche se rallenta leggermente rispetto a inizio giornata. Chiude a +0,81%, dopo essere arrivata a guadagnare oltre un punto percentuale. Più ...