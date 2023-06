Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Apertura cauta, ma in territorio positivo per leeuropee (Milano intorno a +0,4%) in attesa del dato sull'inflazione Statunitense e, soprattutto, domani, della decisione sui tassi della Fed. Anche oggi a Piazza Affari attenzione ai titoli ...Milano si conferma l'unica Borsa europea in solido rialzo, anche se rallenta leggermente rispetto a inizio giornata. Chiude a +0,81%, dopo essere arrivata a guadagnare oltre un punto percentuale. Più ...

Borse caute, focus su inflazione Usa. Corre ancora Mfe Il Sole 24 ORE

Anche oggi a Piazza Affari attenzione ai titoli della galassia Fininvest. Le azioni ex Mediaset, che ora si chiamano Media for Europe, dopo la fiammata della vigilia, crescono ma in maniera controllat ...Dal 3% dei più brevi al 4% dei decennali: i titoli di Stato italiani offrono un rendimento pari a circa la metà dell’inflazione. Ma i Btp non sono gli unici bond in fase di risveglio. Il meccanismo de ...