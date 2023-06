Borsa | Wall Street chiude in rialzo in vista della riunione della Fed

LadiStreet ha chiuso in rialzo la seduta di martedì dopo che gli operatori hanno ostentato ottimismo sul fatto che gli ultimi dati sull'inflazione potrebbero convincere la Federal Reserve a ...Le Borse europee chiudono in rialzo, dopo il calo dell'inflazione negli Usa ed in scia conStreet. L'attenzione degli investitori si sposta ora sulle decisioni delle banche centrali attese in settimana. Dopo il dato dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ci si attende una pausa del ...Prosegue in rialzo la seduta aStreet, dopo il rallentamento dell'inflazione. A maggio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati mensilmente dello 0,1%, in linea con le attese, cosi' come in linea con le attese e' ...

La diretta da Wall Street | Borse Usa positive. Nasdaq rivede i massimi a portata di mano. I fattori di debolezza a cui guardare Milano Finanza

Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 146 punti, o lo 0,4%, chiudendo a 34.212,12. L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,7% chiudendo a 4.369,01 e il ...Chiusura Borse oggi, 12 giugno 2023: pioggia di acquisti in Europa, domani inizia il meeting della Fed Chiusura ben intonata in Europa con tutti i principali indici che archiviano la prima seduta dell ...