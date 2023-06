Bonus mobili ed elettrodomestici | come ottenere la detrazione

Ilè stato introdotto dal DL numero 63 del 2013 e, stando alle regole attuali, resterà in vigore fino alla fine del 2024. Negli ultimi anni, però, sono cambiati più volti i limiti da ...... (si recupera in 10 quote annuali di pari importoristrutturazione - detrazione 50% per lavori di ristrutturazione casa, (si recupera in 10 quote annuali di pari importo" ...... permettendo ai beneficiari di richiedere ila un operatore delle telecomunicazioni ... La stessa offerta può essere attivata a 10 euro al mese per i primi 12 mesi per i clientiTIM che ...

Bonus mobili 2023: come funziona e chi può richiederlo Partita Iva

(Adnkronos) - Chi arreda un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione può ottenere un bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.Le misure introdotte dal governo offrono un sostegno significativo alle famiglie italiane con reddito annuale di 10.000 euro o meno. Grazie a incentivi come l’assegno unico, il bonus sociale per luce ...