Bond BPM con rendimenti al 6% in 5 anni | occasione unica | si può diventare ricchi

(Di martedì 13 giugno 2023) Una rendita che sfiora il 6% ed una durata di cinque: il successo delBanco Bpm e le caratteristiche dell’investimento Un tasso davvero importante per unche ha conquistato gli investitori istituzionali. È quello proposto da Banco BPM e con durata quinquennale: obbligazioni che nei giorni scorsi hanno strappato un maxi rendimento che ha sfiorato il 6% (5,97) e che avrebbe potuto raggiungere livelli ancor più elevati se la domanda, in fase d’asta, non fosse stata così “importante”. banco bpm, nuovocon rendimento al 6% (ilovetrading.it / Fonte ansa)In ogni caso si tratta di un’opportunità davvero interessante per i risparmiatori che potrebbero ritrovarsi, alla scadenza del, con un bel gruzzoletto extra in tasca. In fase di collocamento delle indicazioni ...

Banco BPM ha raccolto 750 milioni di euro grazie all'emissione di un nuovo Green bond a 5 anni, ma callable dopo 4.Nella giornata di mercoledì, Banco BPM ha raccolto 750 milioni di euro con l’emissione di un nuovo Green bond Senior Non Preferred. Il titolo ha attirato ordini per 1,3 miliardi di euro da parte di pi ...