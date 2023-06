Bomba d' acqua a Roma | violento nubifragio | grandine | tuoni e vento forte sulla Capitale

Maltempo -d'a Roma, violento nubifragio sulla CapitaleComplice la tempesta in mare aperto, in gran parte dell'Ucraina si è riusciti a dormire per la prima volta da settimane per più di cinque ore di fila senza venire interrotti dalle sirene. Al risveglio ...d'su Roma nord, violento temporale si abbatte sulla Capitale. Ecco le zone più colpite Maltempo,d'a Roma: pioggia fortissima, turisti presi 'alla sprovvista'. Le previsioni ...

Altra giornata all'insegna del maltempo a Roma. Per mercoledì sono previsti rovesci nell'arco delle 24 ore e venti abbondanti. Le temperature saranno comprese tra ventuno e venticinque gradi. Prosegue ...In Piemonte e Valle D’Aosta dove si registrano frane, esondazioni di torrenti e allagamenti a causa dell’enorme accumulo di pioggia registrato in ...