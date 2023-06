Bologna | l’11 luglio la ripresa a Casteldebole Dal 13 ritiro in Alto Adige

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) Il, dopo una grande stagione terminata in nona posizione, sta già pensando al prossimo campionato. Il club felsineo, infatti, riprenderà la propria preparazione in vista della Serie A 2023/2024 martedì 11presso il centro sportivo di. A disposizione del confermato tecnico Thiago Motta ci sarà l’intera rosa, fatta eccezione per i Nazionali impegnati a giugno con le rispettive selezioni. La squadra effettuerà visite mediche e test atletici al centro tecnico Niccolò Galli fino a giovedì 13, quando nel pomeriggio partirà alla volta di Rio Pusteria-Valles, la località dell‘, che fino al 22ospiterà la preparazione estiva dei rossoblù. SportFace.