Blody Sunday | 30 gennaio 1972 Così gli U2 cantavano la tragedia

(Di martedì 13 giugno 2023) “E la battaglia è appena iniziata, ci sono molti perdenti. Ma dimmi chi ha vinto”,gli U2 inBloody. Una canzone, questa, che non voleva solo essere il racconto di una delle tragedie più significative d’Irlanda, ma che voleva farsi portavoce di un messaggio di speranza, di pace e di unione, affinché gli errori commessi in passato non venissero più perpetuati. Sono passati anni dall’incisione di quel singolo, e ancora di più dai fatti che l’hanno ispirato. Eppure nessuno ha dimenticato. Gli irlandesi sono tutti d’accordo nel dire che la pagina più nera della loro storia è stata scritta proprio lì, a Derry, il 30del. Una data, questa, drammaticamente ribattezzata come Bloody: la Domenica di sangue, anche conosciuta come strage del ...