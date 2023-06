Blinken | Vicini al popolo italiano Tajani | faro di libertà

: "No al cessate il fuoco. Ai negoziati con Putin servirà un'Ucraina più forte" Raid ad ... Tutti i cittadini sono stati invitati a raggiungere i rifugi più. Una trentina i feriti. Mosca, ..."In America parlerò con il segretario di Stato americano Antonydi tutto ciò che riguarda le relazioni transatlantiche, tema fondamentale per la nostra ...la capacità di Taiwan e dei suoi...... incontrerà a Washington il segretario di Stato Antonye il direttore del Fmi. Lo stesso ... Siamo da sempreal popolo tunisino, sosteniamo la crescita economica e il progresso sociale del ...

Ancora tensione tra USA e Cina: in forse il viaggio di Blinken a ... La Voce di New York

Antonio Tajani ricorda Silvio Berlusconi parlando davanti all'ingresso del Cimitero Militare di Arlington Antonio Tajani ricorda Silvio Berlusconi parlando davanti all'ingresso del Cimitero Militare d ...Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto una conversazione "aperta e sincera" con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman il 7 giugno su una vasta gamma di questioni bilater ...