Biodigestore | i Comitati non ci stanno | non sarà una sentenza a farci arrendere

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento “Nessuno Tocchi L’Irpinia” interviene con una nota “In merito al recente comunicato stampa emesso dall’ATO Rifiuti Avellino, circa ladi legittimità riconosciuta dal TAR della Campania rispetto alla delibera del Consiglio d’Ambito del 02.07.2021, che individuava il Comune di Chianche (AV) come sito idoneo per la realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica, rispetto ai comuni di Montella e Savignano Irpino”. “Il ricorso in questione – si legge nella nota del comitato – presentato dai Comuni di Altavilla Irpina e Petruro Irpino, era volto ad accertare esclusivamente la corretta corrispondenza dei criteri di localizzazione e dei relativi punteggi attribuiti a seguito della stesura della relazione conclusiva ad opera di una Commissione di esperti appositamente nominata dall’Ente ...