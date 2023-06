Bindi | “Berlusconi? Lutto nazionale fuori luogo | va riservato a chi ha unito il Paese e non a chi lo ha diviso” Su La7

(Di martedì 13 giugno 2023) “Ilperè inopportuno e. Condivido la decisione di Tomaso Montanari“. Così a Tagadà (La7) l’ex ministro della Sanità Rosycommenta la scelta dele dello stop dei lavori del Parlamento in omaggio a Silvio, applaudendo la decisione del rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, che si è rifiutato di far sventolare le bandiere a mezz’asta nel suo ateneo.spiega: “Penso che illo si debba riservare alle personalità che hannoile non a quelle che lo hanno, alle persone che si sono distinte per particolari ...

"I funerali di Stato sono previsti ed e' giusto che ci siano ma il lutto nazionale per una persona divisiva com'e' statosecondo me non e' una scelta opportuna", ha detto Rosy...lo appoggia, Fdi invoca intervento del prefetto Da un lato i timori sulla "santificazione" di ...decisione del governo di indire il lutto nazionale in occasione dei funerali di Silvio,...Da Rosya Marco Travaglio , tanti soloni non hanno avuto rispetto nei confronti di Silvionemmeno nel giorno della sua scomparsa. Gente che ha costruito carriere e che ha avuto un minimo di ...

Lutto nazionale per Berlusconi, Rosy Bindi si smarca: «Inopportuno». E Crisanti alza il tiro: «Non merita neppure i ... Open

In principio Tomaso Montanari. Poi è stata la volta di Rosy Bindi. Sono stati, di fatto, gli apripista di una fetta di Paese secondo cui il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi è stata ...Anche in Trentino bandiere issate a mezz'asta. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena si dissocia: «Nessuna santificazione ipocrita» ...