Bimba scomparsa | Vigili del Fuoco ispezionano i tombini nel condominio

Intanto il Pm ha ispezionato sia l'interno che gli spazi esterni dell'edificio, l'ex Hotel Astor, occupato in cui vive famiglia della. Ascoltato in Procura a Firenze per circa due ore ...Firenze resta sulle tracce dellasabato pomeriggio da un ex hotel occupato in via Maragliano , nel quartiere residenziale di Novoli. Nelle scorse ore, le indagini hanno persino ...Continua l'apprensione per le sorti di Kataleya Mia Chicllo Alvarez, la bambinaa Firenze lo scorso weekend. Mentre si lavora per dipanare il fitto mistero intorno alla ...scorso una, in ...

Bimba scomparsa Firenze, sopralluoghi ancora senza esito | Accertamenti anche a Bologna, forse vista su un bus TGCOM

Bimba scomparsa a Firenze, da quattro giorni ormai non si hanno notizie Katalya Alvarez, la piccola peruviana di 5 anni che abitava con la madre e un fratellino nell'ex albergo Astor ...La notizia con un video e foto che mostrano i volantini viene rilanciata anche dalla pagina Facebook ‘Peruanos pe unidos per un solo Firenze (Peruviani uniti da una sola Firenze), e in nel post, la co ...