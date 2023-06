Bimba scomparsa | negativi i nuovi sopralluoghi Sarebbe stata vista su un bus a Bologna

Leggi Anchea Firenze, si indaga per rapimento - Il padre tenta il suicidio in cella, la madre ingerisce candeggina I controlli si sono concentrati in alcuni alloggi Inpdap occupati , a poche ...Leggi anchea Firenze, Procura indaga per sequestro di persona: interrogata la madrea Firenze, la mamma portata in ospedale: "Ha ingerito candeggina" Esito negativo ..., la mamma portata in ospedale: 'Ha bevuto della candeggina'. Anche i droni per cercare la piccola Kata Ore di ansia per Kata, la bambinaa Firenze: ipotesi rapimento La ...

Bambina scomparsa a Firenze: Kata non si trova, caccia all'estero. E due occupanti si sono dileguati LA NAZIONE

Proseguono le ricerche della bimba scomparsa a Firenze da sabato scorso. I carabinieri hanno effettuato anche lunedì sera controlli e sopralluoghi, anche con le unità cinofile, in uno stabile vicino ...Sono in corso verifiche su una segnalazione arrivata da Bologna su Kataleya (Kata) Alvarez, la bimba scomparsa da Firenze lo scorso sabato, 10 giugno. La piccola, 5 anni e originaria del Perù, si ...