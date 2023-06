Bimba scomparsa | altri sopralluoghi con i droni

La7.it - Proseguono le ricerche dei carabinieri per ritrovare Kata , la bambina di 5 anni,da sabato scorso a Firenze. I militari hanno effettuato nuovi sopralluoghi con i cani in uno ...Anche il padre della, detenuto in carcere a Sollicciano, domenica sera ha ingerito del ... Per l'Arma non è coinvolto nelladella figlia e gli stessi parenti della sua parte, che non ...Non è chiaro se la mamma della piccolaabbia ingerito candeggina in un tentativo di suicidio o per compiere un gesto dimostrativo. Anche un'amica della donna è stata trasportata in ospedale ...

Niente da fare. L'hanno cercata per tutta la notte, ma di Kataleya, 5 anni, nessuna traccia. Le forze dell'ordine e squadre di volontari hanno continuato a setacciare… Leggi ...In azione anche i vigili del fuoco, che stanno utilizzando droni e termocamere, capaci di rilevare a distanza la temperatura umana.