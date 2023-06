Bimba scomparsa a Firenze | segnalazione da Bologna | “Vista su un bus con una donna”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 giugno 2023) Sono ore concitate per le ricerche della piccola Kataleya, ladi 5 annida sabato scorso. In un primo momento, secondo quanto appreso, la prefettura diha attivato un piano di ricerca di persone scomparse che poi ha chiuso per proseguire gli accertamenti seguendo i canali investigativi. La prefettura si è attivata sulla base di unaritenuta attendibile, quella di una persona che ha riferito di aver visto la bambina in compagnia di unala sera del 10 giugno su un autobus a. Ci sarebbe anche altre segnalazioni in arrivo da altre città ma devono tutte essere analizzate. L’ipotesi al momento più seguita è quella del rapimento a scopo di riscatto, per questo è stata attivata anche l’Antimafia e sono state ascoltate dagli inquirenti anche la ...